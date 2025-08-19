Култхард — о сезоне-2026: это будет другой вид спорта, но по-прежнему называться Формула-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Дэвид Култхард допустил, что нынешний сезон может стать единственным шансом «Макларена» на титул, так как в следующем году, после вступления в силу нового технического регламента, ситуация может кардинально измениться.

«Сложные ситуации будут неизбежно возникать в «Макларене». Пока мы видели лишь незначительные признаки этого. Один из этих парней станет чемпионом мира в этом году, и это может быть их единственным шансом. В следующем году «Макларен» может оказаться не так хорош. В следующем году это будет совершенно другой вид спорта. Это по-прежнему будет называться Формулой-1, но это может стать единственным шансом «Макларена», — сказал Култхард на канале Indo Sport в YouTube.

