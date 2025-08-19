Скидки
Эксперт: Вольф уязвлён, что упустил Ферстаппена в начале карьеры Макса

Эксперт и комментатор Алекс Джейкс высказал мнение, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не допустит ухода 18-летнего гонщика Андреа Кими Антонелли в другую команду.

«Думаю, Тото был очень уязвлён тем, что упустил Макса Ферстаппена. «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» боролись за Макса, и Вольф проиграл», — приводит слова Джейкса F1oversteer.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков. Гонщики «Мерседеса» Джордж Расселл и Кими Антонелли располагаются на четвёртой и седьмой позиции соответственно. На счету Расселла 172 очка, а у Кими 64 балла.

«Я уже сказал ему». Вольф высказался о будущем Расселла в «Мерседесе»

Велосипедист экстремал перепрыгнул движущуюся машину Формулы-1:

