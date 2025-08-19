Скидки
Фернандо Алонсо указал, кто достоин места боевого пилота в команде Формулы-1

Фернандо Алонсо указал, кто достоин места боевого пилота в команде Формулы-1
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил надежду, что резервист команды Фелипе Другович получит место боевого пилота где-либо в Формуле-1. Ранее некоторые СМИ сообщали, что интерес к Друговичу проявляет американская команда «Кадиллак», которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

«Было бы здорово увидеть его в Формуле-1. У него невероятный талант, что он уже продемонстрировал в Формуле-2. Мы и сами это видим каждый день, когда работаем с ним. Работа на симуляторе, свободные практики… Он всегда показывал результат. Было бы интересно увидеть его за рулём в качестве боевого пилота. Надеюсь, это произойдёт», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Ф-1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя:

