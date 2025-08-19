Финал серии Джимхана Лайт состоялся в Челябинске

17 августа в Челябинске на Автоспорткомплексе «Трасса 74» состоялся финал серии Джимхана Лайт. Несмотря на то, что уикенд совпал сразу с несколькими крупными автоспортивными событиями, по итогам квалификации на старт вышли 24 пилота. Среди них были уже знакомые лидеры сезона, между которыми и разгорелась решающая битва.

В топ-4 вышли Камиль Хамидуллин против Влада Корнеева, Андрей Семёнов против своего сына Романа. В семейной борьбе, согласно регламенту, в заезд за первое и второе место прошёл Роман, который набрал больше баллов в квалификации. Он же с отрывом в 972 миллисекунды обошёл Хамидуллина, который по итогам сквозного чемпионата стал победителем серии. В борьбе за третье место на подиум взобрался Корнеев.

Отметим, что четвёртый этап основной серии YUKA DRIVE FEST Джимхана пройдёт 6 сентября в Москве в рамках Фестиваля технических видов спорта.

В 2024 году состоялось два этапа (в Челябинске и Уфе) серии Джимхана Лайт. В апреле 2025-го стартовал её первый полноценный сезон под названием YUKA DRIVE FEST Джимхана Лайт FORTIS series. Пять этапов, десятки участников и тысячи зрителей на Урале и в Поволжье превратили серию в заметное явление российского автоспорта.

Джимхана Лайт — «младшая сестра» основной серии YUKA DRIVE FEST Джимхана, но с сохранением её ключевых особенностей: симметричной трассы, дрифт-зон, элементов кольца и драг-рейсинга. За сезон определились и фавориты, прошедшие все этапы и задавшие темп серии.

За пять этапов зрители имели возможность стать свидетелями различных событий: загорались машины, отрывались колёса, отваливались редукторы, а некоторые пилоты этап за этапом крушили бетонные блоки. Однако это не помешало им буквально за ночь возвращать автомобили в строй, а иногда успевать чинить их прямо в перерывах между заездами. При этом соперники порой объединялись: вместе искали запчасти, делились резиной и даже отдавали свои машины, лишь бы кто-то смог выйти на старт.

Болид Ф-1 сразился с дрифт-каром, пикапом и авто ралли-кросса: