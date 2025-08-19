Скидки
«Думаю, они лгут». Тото Вольф высказался о съёмках в фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом

«Думаю, они лгут». Тото Вольф высказался о съёмках в фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своей сцене в фильме Формула-1. По словам главы немецкой команды, для съёмки сцены потребовалось сделать несколько дублей.

«Было интересно пообщаться с Брэдом Питтом, Хавьером Бардемом, а также [с режиссером] Джо Косински и [с продюсером] Джерри Брукхаймером. В конечном итоге я получил камео. Они говорят, что всё прошло здорово, но я думаю, они лгут. Это было в Абу-Даби после гонки. У меня не было ни причёски, ни макияжа. Они сказали: «Давайте сделаем это сейчас». Кажется, они были немного недовольны мной, потому что, наверное, повторял эту сцену раз пять. Хотел, чтобы всё получилось здорово, но результат на самом деле был не таким уж хорошим», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на Wall Street Journal.

Русский трейлер фильма «Формула-1» (2025):

