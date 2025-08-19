Монтойя: Хэмилтон сделал заявление «Феррари», что либо слушайте его, либо убирайте

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о словах семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» о том, что он бесполезен.

«Я думаю, что его заявление не является признаком кризиса. Это способ сказать «Феррари», что если вы не собираетесь меня слушать, то можете с таким же успехом убрать меня. Проблема в том, что Льюис не привлекает к себе того внимания, которого он хочет. Я думаю, он действительно усердно работает, но я думаю, что в «Феррари» всё очень структурировано.

В «Феррари» много традиций и много политики, и я думаю, Льюис больше привык к взглядам «Мерседеса», которые звучат так: «Что нам нужно сделать, чтобы победить?» Дело не в политике, а в результатах работы в «Мерседесе», — приводит слова Монтойи издание ESPN.