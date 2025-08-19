Скидки
Авто Новости

В «Хаасе» объяснили, почему продолжают развивать болид 2025 года перед сменой регламента

Заместитель главного инженера команды Формулы-1 «Хаас» Джонатан Хил объяснил, почему продолжают развивать болид 2025 года перед сменой регламента в 2026-м.

«Иногда лучше бороться в нынешнем сезоне, чем готовиться к борьбе в следующем. Предстоящий год будет лотереей по многим причинам — из-за двигателей и тому подобного. Поэтому для нас важно хорошо выступить в этом году.

В 2025-м 0.1 секунды может стоить пяти мест на стартовой решётке. Так что в этом году всё намного сложнее. Вы не говорите: «Я хочу получить 0,2 или 0,3 секунды от пакета обновлений». Сейчас и 0,1 секунды влияет на многое, поэтому мы всё ещё работаем над развитием болида», — приводит слова Хила издание Racingnews365.

