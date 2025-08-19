Гасли: на фоне Дуэна и Колапинто у меня больше авторитета. Идём в нужном мне направлении

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», высказался о своём лидерстве в коллективе.

«Должен сказать, я рад, что у меня больше обязанностей в команде и лидерства. Очевидно, что на фоне Джека [Дуэна] и Франко [Колапинто] у меня больше авторитета, что нравится мне, а также команде. Мы все движемся в том направлении, которое подходит мне, чтобы просто выступать и выжимать максимум из машины», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.

После 14 этапов в сезоне-2025 у Пьера 20 очков и 14-е место в личном зачёте. Он выступает за «Альпин» с 2023 года, перейдя из «Альфа Таури».