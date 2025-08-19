В «СМП Рейсинг» объявили о создании собственного моночемпионата

Российская автогоночная команда «СМП Рейсинг», основанная Борисом Романовичем Ротенбергом, объявила о создании собственного моночемпионата на автомобилях BR03.

Пресс-служба команды сообщила о том, что в 2026 году чемпионат будет запущен. 23 августа 2025 года на автодроме Moscow Raceway пройдёт демонстрационная спринт-гонка BR03 длительностью 30 минут.

На данный момент объявлено, что в серии примут участие такие гонщики, как Виталий Петров, Александр Смоляр, Сергей Сироткин, Михаил Симонов, Кирилл Киракозов. Имена остальных будут раскрыты позже.

BR03 — гоночный автомобиль, спроектированный и построенный «СМП Рейсинг», предназначенный исключительно для гонок СМП РСКГ Эндуранс. Машина обладает атмосферным двигателем V6, построенным на базе «Рено», и мощностью в 420 л. с.