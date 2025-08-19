Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «СМП Рейсинг» объявили о создании собственного моночемпионата

В «СМП Рейсинг» объявили о создании собственного моночемпионата
Аудио-версия:
Комментарии

Российская автогоночная команда «СМП Рейсинг», основанная Борисом Романовичем Ротенбергом, объявила о создании собственного моночемпионата на автомобилях BR03.

Пресс-служба команды сообщила о том, что в 2026 году чемпионат будет запущен. 23 августа 2025 года на автодроме Moscow Raceway пройдёт демонстрационная спринт-гонка BR03 длительностью 30 минут.

На данный момент объявлено, что в серии примут участие такие гонщики, как Виталий Петров, Александр Смоляр, Сергей Сироткин, Михаил Симонов, Кирилл Киракозов. Имена остальных будут раскрыты позже.

BR03 — гоночный автомобиль, спроектированный и построенный «СМП Рейсинг», предназначенный исключительно для гонок СМП РСКГ Эндуранс. Машина обладает атмосферным двигателем V6, построенным на базе «Рено», и мощностью в 420 л. с.

Материалы по теме
Big Russian Boss подался в дрифтеры. Ради этого даже отказался от фирменного образа
Эксклюзив
Big Russian Boss подался в дрифтеры. Ради этого даже отказался от фирменного образа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android