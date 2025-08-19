Скидки
Бульдог Льюиса Хэмилтона Роско появился на обложке журнала Vogue

12-летний бульдог Роско, принадлежащий 40-летнему британскому гонщику и семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону из команды «Феррари», появился на обложке журнала Vogue.

«Я помню, как сказал своей семье, что хочу завести собаку. Но они сказали мне: «Ты не сможешь ухаживать за собакой!» А я ненавижу, когда люди говорят, что я чего-то не умею. Мне нравится доказывать, что они неправы», — приводит слова Хэмилтона журнал.

Роско впервые появился в паддоке Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Великобритании после того, как восстановился от перенесённой пневмонии. До этого Льюис сообщал, что переживает из-за самочувствия своего возрастного питомца.

Комментарии
