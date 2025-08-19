Гасли: сейчас у нас болид в конфигурации с девятого этапа

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», рассказал о решении коллектива прекратить развитие болида 2025 года, чтобы заняться развитием машины нового регламента, который вступит в силу в сезоне-2026.

«Уверен, многое из того, что мы создаём, о чём спорим и то, что меняем и развиваем, принесёт свои плоды в будущем. Сейчас у нас болид, конфигурация которого была применена ещё в Барселоне. Мы не можем ожидать, что вдруг сотворим чудо с тем, что имеем, и мы знали это, когда решили бросить силы на развитие болида для 2026 года», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.