Леклер объяснил, почему в словах Хэмилтона про бесполезность нет ничего особенного

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий в команде Формулы-1 «Феррари», прокомментировал слова семикратного чемпиона серии и своего напарника Льюиса Хэмилтона про бесполезность во время Гран-при Венгрии.

«Очевидно, это была уникальная точка зрения. У Льюиса была невероятная карьера, и это вещи, за которыми мы внимательно следим. Но проблемы начались не только в Венгрии. Они приходят с первой гонки, где вы набираете дебютные очки, когда вещи становятся другими, к ним нужно привыкнуть, и есть другие обстоятельства, которые вы хотите изменить, и это часть процесса.

Я не думаю, что сейчас что‑то выделяется. Может быть, это первый раз, когда он это сказал, и вот это вызвало такую реакцию. Но в этом моменте нет ничего особенного», — приводит слова Леклера издание GPblog.