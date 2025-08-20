Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер объяснил, почему в словах Хэмилтона про бесполезность нет ничего особенного

Леклер объяснил, почему в словах Хэмилтона про бесполезность нет ничего особенного
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий в команде Формулы-1 «Феррари», прокомментировал слова семикратного чемпиона серии и своего напарника Льюиса Хэмилтона про бесполезность во время Гран-при Венгрии.

«Очевидно, это была уникальная точка зрения. У Льюиса была невероятная карьера, и это вещи, за которыми мы внимательно следим. Но проблемы начались не только в Венгрии. Они приходят с первой гонки, где вы набираете дебютные очки, когда вещи становятся другими, к ним нужно привыкнуть, и есть другие обстоятельства, которые вы хотите изменить, и это часть процесса.

Я не думаю, что сейчас что‑то выделяется. Может быть, это первый раз, когда он это сказал, и вот это вызвало такую реакцию. Но в этом моменте нет ничего особенного», — приводит слова Леклера издание GPblog.

Материалы по теме
Монтойя: Хэмилтон сделал заявление «Феррари» — либо слушайте его, либо убирайте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android