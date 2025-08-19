Скидки
Лоусон обозначил проблему, из-за которой набрал мало очков в первой половине сезона

23-летний новозеландский автогонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», обозначил проблему, из-за которой набрал мало очков в первой половине сезона-2025.

«Я бы не стал сидеть сложа руки и говорить, что просто из-за трасс моя производительность была низкой. Моя скорость была очень, очень хорошей. Проблема в том, что раскрыть её в квалификациях во многих случаях было проблемой. Так что не думаю, что перерыв сильно что‑то меняет. Возможно, у меня будет время переосмыслить и собраться заново», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

После двух этапов в составе «Ред Булл» и 12 — в «Рейсинг Буллз» у Лиама 20 очков и 15-е место в личном зачёте.

Директор «Рейсинг Буллз»: не люблю говорить о везении, но от Лоусона удача отвернулась
