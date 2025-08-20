Эксперт назвал гонщика, который может заменить Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Эксперт и комментатор Алекс Джейкс высказал мнение, что 20-летний пилот «Хааса» Оливер Берман мог бы заменить семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Феррари», когда тот покинет команду.

«Думаю, Берман находится в блестящем положении, учитывая его долгосрочное сотрудничество с этой командой. Тот факт, что они посадили его за руль машины Формулы-1 для его дебюта в чемпионате, говорит о том, насколько высоко они его оценивают. Он был неизменно быстр во всех гонках, в которых участвовал. И он уже достаточно показал себя с «Хаасом», чтобы получить шанс. Мне кажется, они примут решение в конце года. «Феррари» захочет прогресса, а он гонщик, которого они рассматривают на будущее», — приводит слова Джейкса F1oversteer.

