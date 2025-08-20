Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берни Экклстоун предсказал чемпиона Формулы-1 в нынешнем сезоне

Берни Экклстоун предсказал чемпиона Формулы-1 в нынешнем сезоне
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун ответил на вопрос по поводу фаворита в борьбе за победу в нынешнем сезоне «Королевских гонок». По мнению Экклстоуна, титул завоюет австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

«Я сделал ставку на австралийца уже после трёх гонок! Он идёт своим путем – и в ментальном плане значительно превосходит Ландо Норриса», — приводит слова Берни Blick.

В настоящий момент Пиастри лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 284 очка. У его товарища по команде Ландо Норриса, занимающего вторую позицию, 275 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187).

Материалы по теме
Култхард — о сезоне-2026: это будет другой вид спорта, но по-прежнему называться Формула-1

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android