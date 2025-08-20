Берни Экклстоун назвал своего кандидата на переход в «Феррари»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о выступлении 20-летнего гонщика команды «Кик-Заубер» Габриэла Бортолето в нынешнем сезоне. В настоящий момент бразилец занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 14 очков.
«Хорошие выступления Бортолето в такой команде середины пелотона, как «Кик-Заубер», должны были бы разбудить «Феррари» прямо сейчас. Вопрос с гонщиком должен быть решён за счёт бразильца», — приводит слова Экклстоуна издание Blick.
Ранее Экклстоун предположил, кто станет чемпионом «Королевских гонок» в нынешнем сезоне.
