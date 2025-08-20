Ральф Шумахер оценил потенциал «Ауди» в следующем сезоне Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах немецкой команды «Ауди» в следующем сезоне. В январе этого года сообщалось, что «Ауди» завершила процесс покупки «Кик-Заубера».

«Маттиа Бинотто отлично справляется со своей работой внутри компании, а Джонатан Уитли привносит свой опыт работы в «Ред Булл». Они знают, как привлекать специалистов с опытом и правильно их использовать. Я понятия не имею, как далеко они продвинулись в плане двигателей. Но они говорят, что очень счастливы. Остаётся только предвкушать появление «Ауди», — приводит слова Шумахера Bild.

