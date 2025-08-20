Назван первый пилот команды Формулы-1 «Кадиллак», контракт подписан — Racingnews365

Американская команда Формулы-1 «Кадиллак» подписала контракт с финским гонщиком Валттери Боттасом. Об этом со ссылкой на источники информируют сразу два издания – Racingnews365 и Formula.hu. Ожидается, что официальный анонс будет опубликован на следующей неделе.

По сведениям изданий, команда пока не определилась со вторым пилотом.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».

Ранее сообщалось, что немец Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака».

Боттас показал забавное видео про «Кадиллак»: