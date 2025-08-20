Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Назван первый пилот команды Формулы-1 «Кадиллак», контракт подписан — Racingnews365

Назван первый пилот команды Формулы-1 «Кадиллак», контракт подписан — Racingnews365
Комментарии

Американская команда Формулы-1 «Кадиллак» подписала контракт с финским гонщиком Валттери Боттасом. Об этом со ссылкой на источники информируют сразу два издания – Racingnews365 и Formula.hu. Ожидается, что официальный анонс будет опубликован на следующей неделе.

По сведениям изданий, команда пока не определилась со вторым пилотом.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».

Ранее сообщалось, что немец Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака».

Материалы по теме
Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака» из-за ухода Баттона — PlanetF1

Боттас показал забавное видео про «Кадиллак»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android