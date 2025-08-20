Скидки
«Гонщики — их наименьшая проблема». Ральф Шумахер высказался о команде Ф-1 «Кадиллак»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер ответил на вопрос по поводу американской команды «Кадиллак», которая присоединится к «Королевским гонкам» в 2026 году и станет 11-м участником чемпионата.

«Гонщики – их наименьшая проблема. У них всего 400 сотрудников. Им нужно создать команду. С нетерпением жду этого. Восстанут ли они из пепла как феникс? Или останутся внизу?» — приводит слова Шумахера Bild.

К настоящему моменту «Кадиллак» не объявлял состав пилотов.

Ранее сразу два издания, Racingnews365 и Formula.hu, назвали имя первого пилота американской команды.

