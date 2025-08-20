«Теперь трое братьев садились за руль болида Ф-1». Лоренцо Леклер проехал на «Феррари»

Трое братьев Леклеров побывали за рулём болида Формулы-1. Лоренцо, старший из трёх братьев, проехал на автомобиле «Феррари». Отметим, что в своё время Лоренцо, занимавшийся картингом, забросил его, чтобы у Шарля была лучшая возможность развивать карьеру.

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»:

«Теперь все три брата садились за руль машины Формулы-1», — отреагировал Шарль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Артур, младший из братьев, в прошлом году участвовал в первой тренировке Гран-при Абу-Даби.

Шарль выступает за команду Формулы-1 «Феррари». В настоящий момент он занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко.