«Теперь трое братьев садились за руль болида Ф-1». Лоренцо Леклер проехал на «Феррари»

«Теперь трое братьев садились за руль болида Ф-1». Лоренцо Леклер проехал на «Феррари»
Трое братьев Леклеров побывали за рулём болида Формулы-1. Лоренцо, старший из трёх братьев, проехал на автомобиле «Феррари». Отметим, что в своё время Лоренцо, занимавшийся картингом, забросил его, чтобы у Шарля была лучшая возможность развивать карьеру.

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»:

«Теперь все три брата садились за руль машины Формулы-1», — отреагировал Шарль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Артур, младший из братьев, в прошлом году участвовал в первой тренировке Гран-при Абу-Даби.

Шарль выступает за команду Формулы-1 «Феррари». В настоящий момент он занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко.

