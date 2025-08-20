Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт Формулы-1 рассказал, кто может занять место Цуноды в «Ред Булл»

Эксперт Формулы-1 рассказал, кто может занять место Цуноды в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос считает дебютанта Формулы-1 и пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара одним из наиболее вероятных кандидатов на место второго пилота «Ред Булл» после того, как его освободит японец Юки Цунода.

«Исак Хаджар — большой талант, мегаквалифицированный зверь. У них определённо есть планы на него в будущем», — сказал Дорнбос в интервью Motorsport.

При этом Роберт призвал пока воздержаться от сравнений Хаджара с четырёхкратным чемпионом Формулы-1, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Пожалуйста, не торопитесь так рано ставить его в один ряд с Максом. Потому что Макс уничтожает всех своих партнёров. Так что если Хаджар сможет провести в «Рейсинг Буллз» ещё сезон на таком же уровне, это определённо сделает его лучше. Я бы сказал так: не думаю, что поиск второго пилота является сейчас приоритетной задачей «Ред Булл», — добавил Дорнбос.

Материалы по теме
Разбор новичков Формулы-1: для кого-то первый сезон грозит оказаться и последним
Разбор новичков Формулы-1: для кого-то первый сезон грозит оказаться и последним
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android