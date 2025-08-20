Эксперт Формулы-1 рассказал, кто может занять место Цуноды в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос считает дебютанта Формулы-1 и пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара одним из наиболее вероятных кандидатов на место второго пилота «Ред Булл» после того, как его освободит японец Юки Цунода.

«Исак Хаджар — большой талант, мегаквалифицированный зверь. У них определённо есть планы на него в будущем», — сказал Дорнбос в интервью Motorsport.

При этом Роберт призвал пока воздержаться от сравнений Хаджара с четырёхкратным чемпионом Формулы-1, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Пожалуйста, не торопитесь так рано ставить его в один ряд с Максом. Потому что Макс уничтожает всех своих партнёров. Так что если Хаджар сможет провести в «Рейсинг Буллз» ещё сезон на таком же уровне, это определённо сделает его лучше. Я бы сказал так: не думаю, что поиск второго пилота является сейчас приоритетной задачей «Ред Булл», — добавил Дорнбос.