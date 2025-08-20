«Это логично». Хельмут Марко — о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями насчёт решения четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена продолжить выступать в составе австрийского коллектива.

«Из его заявлений было ясно, что он хочет остаться. И это логично, даже если бы пункт о досрочном уходе из команды вступил бы в силу. Никто не знает, как будут обстоять дела в 2026 году. Если в следующем году мы не будем конкурентоспособны, он, возможно, пересмотрит своё решение

Что касается двигателей, «Мерседес» претендует на лидерство, хотя никаких доказательств этому нет. А говоря о шасси, неясно, сможет ли кто-то добиться большого успеха. Поэтому существует большая неопределённость», — приводит слова Марко портал Motorsport Italia.