«Это было закономерно». Хинчклифф — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»

Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф выразил уверенность, что увольнение британца Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» было неизбежным и логичным исходом.

«Думаю, многие остались удивлены тем, когда об этом объявили, но не самой новостью. Вероятно, всё к этому и шло в последнее время. И знаете, я уверен, что команде было тяжело смотреть на уход парня, который добился всего, будучи её руководителем. По разным причинам время Кристиана подошло к концу. Уход Хорнера из «Ред Булл» был закономерен», — приводит слова Хинчклиффа портал Sportskeeda.