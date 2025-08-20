Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это было закономерно». Хинчклифф — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»

«Это было закономерно». Хинчклифф — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»
Комментарии

Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф выразил уверенность, что увольнение британца Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» было неизбежным и логичным исходом.

«Думаю, многие остались удивлены тем, когда об этом объявили, но не самой новостью. Вероятно, всё к этому и шло в последнее время. И знаете, я уверен, что команде было тяжело смотреть на уход парня, который добился всего, будучи её руководителем. По разным причинам время Кристиана подошло к концу. Уход Хорнера из «Ред Булл» был закономерен», — приводит слова Хинчклиффа портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Вольф оценил, насколько для Формулы-1 значим Хорнер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android