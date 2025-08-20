В «Заубере» сделали заявление в связи со смертью популярного трэш-блогера платформы «Кик»

В команде Формулы-1 «Кик-Заубер» высказались о смерти популярного блогера Жана Порманова, получившего известность благодаря различным трэш видео на платформе KICK, являющейся одной из спонсоров гоночного коллектива. Стример ушёл из жизни в ночь на 18 августа во время прямой трансляции.

«Мы потрясены этой трагедией, и уверены, что KICK предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности и защиты её пользователей», — приводит заявление команды GPFans.

По предварительной информации, полиция не нашла криминального характера смерти Порманова. Стример ушёл из жизни в Ницце, в съёмном помещении, арендованном для проведения трансляций. Он специализировался на экстремальных видео. Сообщается, что после случившегося платформа удалила аккаунт погибшего.