Инсайдер прояснил судьбу Переса на фоне слухов о контракте «Кадиллака» с Боттасом

Авторитетный журналист портала PlanetF1 Томас Махер также подтвердил информацию, что в следующем году финский пилот Валттери Боттас присоединится к американскому гоночному коллективу «Кадиллак», поскольку стороны почти достигли соглашения.

Кроме того, сообщается, что напарником Боттаса, судя по всему, станет мексиканец Серхио Перес. Оба пилота на данный момент ещё не подписали официальных контрактов с командой. Но ожидается, что объявление о переходе Переса в «Кадиллак» будет сделано в преддверии Гран-при Италии, а присоединении Боттаса к коллективу анонсируют после заявления насчёт Переса.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».