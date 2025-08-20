Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всегда были сложности». Тото Вольф — про переговоры с Хэмилтоном о контракте

«Всегда были сложности». Тото Вольф — про переговоры с Хэмилтоном о контракте
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему ему было тяжело вести переговоры с именитым британским пилотом Льюисом Хэмилтоном насчёт контракта с командой.

«Ситуация всегда усложняется, когда вы ведёте переговоры с человеком, чьи цели очень похожи на ваши. Например, с Льюисом у нас всегда были сложности. Мы были лучшими друзьями в течение двух с половиной лет, всегда были на одной волне и делились событиями из личной жизни.

Однако наступил двухмесячный период переговоров, в котором мы оба не хотели принимать участие. Почему? Потому что в таких ситуациях можно столкнуться с разногласиями. В конце концов, мы решили нанять специалиста, который мог бы вести переговоры от нашего имени. Ситуация разрешилась за несколько дней.

Это одна из причин, почему переговоры с гонщиками всегда вызывают трудности. С одной стороны, вы хотите сохранить хорошие отношения. С другой стороны, переговоры иногда проходят тяжело, особенно когда другая сторона — это эмоциональный спортсмен», — приводит слова Вольфа портал Sportskeeda.

Материалы по теме
«Думаю, они лгут». Тото Вольф высказался о съёмках в фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android