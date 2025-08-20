Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Такой стильный». Хэмилтон рассказал о предпочтениях своего бульдога Роско

«Такой стильный». Хэмилтон рассказал о предпочтениях своего бульдога Роско
Комментарии

40-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал о предпочтениях своего бульдога Роско.

«Ему нравятся модные кроссовки. Он всегда берёт мои кроссовки Dior. Роско такой стильный», — сказал Хэмилтон в интервью журналу Vogue.

Напомним, британский гонщик к настоящему моменту занимает шестое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 109 очков. Этот сезон стал для Льюиса дебютным в составе итальянской команды. До этого Хэмилтон выступал за такие коллективы, как «Макларен» и «Мерседес».

Ранее Леклер объяснил, почему в словах Хэмилтона про бесполезность нет ничего особенного.

Материалы по теме
Леклер объяснил, почему в словах Хэмилтона про бесполезность нет ничего особенного
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android