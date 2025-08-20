«Такой стильный». Хэмилтон рассказал о предпочтениях своего бульдога Роско

40-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал о предпочтениях своего бульдога Роско.

«Ему нравятся модные кроссовки. Он всегда берёт мои кроссовки Dior. Роско такой стильный», — сказал Хэмилтон в интервью журналу Vogue.

Напомним, британский гонщик к настоящему моменту занимает шестое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 109 очков. Этот сезон стал для Льюиса дебютным в составе итальянской команды. До этого Хэмилтон выступал за такие коллективы, как «Макларен» и «Мерседес».

