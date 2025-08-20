«Кик-Заубер» обязали сменить название для участия в Гран-при Нидерландов

Швейцарская команда Формулы-1 «Кик-Заубер» будет вынуждена сменить своё названия для участия в Гран-при Нидерландов, который пройдёт в конце августа.

Напомним, полное название команды в соответствии со спонсорскими соглашениями на сегодняшний день — Stake F1 Team Kick Sauber. Проблемой является сотрудничество конюшни со Stake — международной букмекерской компанией и онлайн-казино, ориентированной на ставки с использованием криптовалют и традиционных валют.

Как сообщает GPblog, всё из-за строгого закона в Нидерландах, запрещающего рекламу ставочных контор. «Зауберу» придётся убрать это наименование как с корпуса болида, так и с экипировки пилотов. При этом сообщается, что на KICK данные ограничения не распространяются, поскольку это является видеохостингом и не имеет ничего общего со ставками.