Пиастри: за последние 12 месяцев стал лучше как гонщик

24-летний пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри выразил уверенность в том, что за последний год он стал лучше как гонщик.

«Что изменилось за последние 12 месяцев во мне? Просто понемногу развиваюсь в разных областях. В прошлом сезоне чувствовал, что я провёл несколько хороших уикендов… однако между ними было много обычных, а иногда и откровенно неудачных. В этом году у меня гораздо больше хороших дней. Думаю, что стал лучше как гонщик. Я просто стал чаще приближаться к тому, на что на самом деле способен. И это самое главное», — приводит слова Пиастри портал PlanetF1.

