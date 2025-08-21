Скидки
«В нашей позиции это главное». Лоусон назвал основную цель на вторую половину сезона-2025

Комментарии

23-летний пилот итальянского коллектива «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон обозначил главную цель на вторую половину сезона-2025.

«У нас нет конкретной позиции, на которую мы нацеливаемся. В нашей позиции главное — стабильно набирать очки — вот чего нам действительно не хватало в первой половине сезона. Поэтому наша цель — стабильно набирать очки», — приводит слова Лоусона портал Racingnews365.

Новозеландский пилот к настоящему моменту занимает 15-е место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 20 очков.

Ранее Лиам Лоусон высказался о возможном возвращении в австрийский гоночный коллектив «Ред Булл».

