Боттас не отбудет штраф в пять позиций при возвращении на старт из-за изменения регламента

35-летний финский автогонщик Валттери Боттас, являющийся резервным пилотом команды Формулы-1 «Мерседес», в случае возвращения в должность боевого пилота, не будет отбывать штраф в пять позиций из-за изменения регламента.

В Международной автомобильной федерации (ФИА) внесли обновления в спортивный регламент, согласно которому в случае получения штрафа в потерю позиций, спустя год после его назначения он обнуляется. По слухам, Боттас станет гонщиком «Кадиллака» в сезоне-2026, а штраф был получен 8 декабря 2024-го.

Боттас получил штраф в последней гонке за «Кик-Заубер» на Гран-при Абу-Даби в 2024 году. В своём финальном старте за швейцарцев на первом круге финн задел машину Серхио Переса («Ред Булл») и сломал антикрыло, а затем столкнулся с Кевином Магнуссеном, когда оборонялся от гонщика «Хааса».

Инсайдер прояснил судьбу Переса на фоне слухов о контракте «Кадиллака» с Боттасом
