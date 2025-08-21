Экс-тренер Ферстаппена назвал ключевое свойство Макса в подготовке к Гран-при

Бывший тренер четырёхкратного чемпиона Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппена по фитнесу Брэдли Сканес объяснил ключевое свойство нидерландца при подготовке к Гран-при.

«Макса часто называют прирождённым талантом, но есть причина, по которой он выходит на первую практику и устанавливает фиолетовый за фиолетовым [сектора], в то время как другие гонщики подбирают настройки. Это потому, что он часами тренировался на трассе в течение недели перед уикендом. Когда мы отправились в Саудовскую Аравию [в 2021 году], никто не мог найти время на этой трассе в первой практике, и Макс просто продолжал ехать фиолетовым, фиолетовым, фиолетовым, а это сложный трек.

У «Ред Булл» даже не было версии трассы в своём симуляторе, и Максу удалось найти кого-то в интернете, кто смог бы воссоздать конфигурацию трека, чтобы использовать её в своём собственном симуляторе. Это своего рода трудовая этика, различия, которые делают чемпионов чемпионами. На дворе 2021 год, мы ведём борьбу за титул, каждая мелочь имеет значение, и в конечном счёте мы не смогли победить там по ряду причин, но вы могли видеть его темп, когда всё начиналось.

На самом деле, его квалификационный круг перед тем, как он врезался в стену [в третьем сегменте], вероятно, можно было бы назвать одним из величайших в истории», — приводит слова Сканеса издание Racingnews365.