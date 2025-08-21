Хэмилтон: пилоты внесут большой вклад в болиды 2026 года

40-летний гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о регламенте 2026 года.

«Что мне нравится в Формуле-1, так это то, что в ней происходят изменения. Здесь так много инноваций и разработок. И каждый раз, когда появляются эти изменения, всем в команде приходится учиться очень быстро. Так что это действительно заставляет нас всех копать глубже и внедрять инновации. Даже если оценивать работу с новыми силовыми установками, то с годами они становятся всё более и более сложными.

При новом регламенте я бы сказал, что гонщик, вероятно, внесёт ещё больший вклад в разработку болида, особенно в силовой агрегат и в то, как нужно использовать его мощность. Но о том, как всё будет в 2026-м, покажет время», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.