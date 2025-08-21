В «Мерседесе» объяснили свой подход при работе с Андреа Кими Антонелли

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд объяснил подход коллектива Формулы-1 к дебютанту сезона-2025 Андреа Кими Антонелли.

«Наш подход к Кими заключается в том, чтобы побудить его увидеть и извлечь уроки из опыта гоночных уикендов, вместо того чтобы сосредотачиваться на результатах. Затем он должен понимать, что представляет собой процесс восстановления этой уверенности. Это происходит благодаря тому, что он проводит время с инженерами и по-настоящему понимает, что мы делаем с машиной и как он может извлечь из этого максимум пользы.

Для нас главное — предоставить ему машину, с помощью которой он сможет проявить свой талант, о котором мы знаем, и реализовать потенциал, который, как мы знаем, у него есть. Мы знали, что устанавливаем очень высокую планку, и это был огромный вызов, и не только для того, чтобы просто участвовать в Гран-при. Полноценный переход в Формулу-1 — это огромный шаг вперёд, а сделать это в команде с таким уровнем ожиданий, как у «Мерседеса», — это ещё больше», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.