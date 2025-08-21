Скидки
Хэмилтон — о смене регламента: если бы ездили на одном болиде — было бы не так весело

Хэмилтон — о смене регламента: если бы ездили на одном болиде — было бы не так весело
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», отметил, почему смена регламента «Королевских гонок» полезна для серии.

«Борясь в этом сезоне в чемпионате, мы должны работать с болидом 2025 года, при этом не забывая о новом регламенте. И это, на мой взгляд, увлекательно. Если бы мы всё время ездили на одной и той же машине, эволюционируя с очень небольшим уклоном, это было бы совсем не так весело», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

После 14 этапов в сезоне-2025 у британского гонщика 109 очков и шестое место в личном зачёте.

