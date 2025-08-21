Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о болидах с граунд-эффектом: мы никогда не были успешны

Вольф — о болидах с граунд-эффектом: мы никогда не были успешны
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о результатах немецкого коллектива при действии технического регламента, который вступил в силу в 2022 году и закончит своё действие в 2025-м.

«Очевидно, что мы никогда не были успешны в регламенте с граунд-эффектом. Проблемы были с самого начала. И потом с плохим началом работы в регламенте догнать сильных конкурентов очень сложно», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

В сезоне-2025 «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов после 14 этапов, имея на своём счету 236 очков. У лидера сезона «Макларена» — 559. Пилоты немецкой команды Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли занимают четвёртое и седьмое места в личном зачёте.

Материалы по теме
«Мерседес» — худшая из топ-команд Формулы-1. Есть ли вообще шанс вернуть титул?
«Мерседес» — худшая из топ-команд Формулы-1. Есть ли вообще шанс вернуть титул?
Материалы по теме
В «Мерседесе» объяснили свой подход при работе с Андреа Кими Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android