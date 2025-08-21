Вольф — о болидах с граунд-эффектом: мы никогда не были успешны

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о результатах немецкого коллектива при действии технического регламента, который вступил в силу в 2022 году и закончит своё действие в 2025-м.

«Очевидно, что мы никогда не были успешны в регламенте с граунд-эффектом. Проблемы были с самого начала. И потом с плохим началом работы в регламенте догнать сильных конкурентов очень сложно», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

В сезоне-2025 «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов после 14 этапов, имея на своём счету 236 очков. У лидера сезона «Макларена» — 559. Пилоты немецкой команды Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли занимают четвёртое и седьмое места в личном зачёте.