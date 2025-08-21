Скидки
«Хэмилтон одержал победу». Вольф назвал приятные моменты от болидов с граунд-эффектом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф назвал приятные моменты от болидов с граунд-эффектом, которые появились в «Королевских гонках» с регламентом 2022 года.

«Буду вспоминать о многих важных моментах. Вы знаете, как мы буквально одержали победу в прошлом году в Сильверстоуне, когда Льюис одержал последнюю победу на Гран-при Великобритании. Доминировал в Спа, абсолютно доминировал в Лас-Вегасе. Эти Гран-при были великолепными, особенно в этом году в Монреале. Иногда у нас была машина-победитель. И теперь, во второй половине этого года, нам нужно вернуться, чтобы иметь сильный болид, способный выигрывать», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

