Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот, спасший Лауду из пожара: против прихода Хэмилтона было 90% работников «Феррари»

Пилот, спасший Лауду из пожара: против прихода Хэмилтона было 90% работников «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

82-летний итальянский автогонщик Артуро Мерцарио, участвовавший в Формуле-1 за команды «Феррари», «Уильямс», «Мерцарио» и другие, высказался о приходе семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в итальянский коллектив.

«Мне кажется, что Льюис чувствует себя «раздавленным» в «Феррари». Во-первых, на мой взгляд, приезд Хэмилтона в Маранелло был коммерческим ходом. 90% сотрудников «Феррари» не хотели его перехода в команду, по крайней мере, насколько я знаю», — приводит слова Мерцарио издание Gazzetta dello Sport.

На Гран-при Германии — 1976 Мерцарио стал одним из пилотов, которые спасли легендарного Ники Лауду из горящего болида во время гонки. Вместе с Артуро Ники из автомобиля вытаскивали Харальд Эртль, Бретт Лунгер и Гай Эдвардс.

Материалы по теме
Хэмилтон: пилоты внесут большой вклад в болиды 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android