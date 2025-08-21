Пилот, спасший Лауду из пожара: против прихода Хэмилтона было 90% работников «Феррари»

82-летний итальянский автогонщик Артуро Мерцарио, участвовавший в Формуле-1 за команды «Феррари», «Уильямс», «Мерцарио» и другие, высказался о приходе семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в итальянский коллектив.

«Мне кажется, что Льюис чувствует себя «раздавленным» в «Феррари». Во-первых, на мой взгляд, приезд Хэмилтона в Маранелло был коммерческим ходом. 90% сотрудников «Феррари» не хотели его перехода в команду, по крайней мере, насколько я знаю», — приводит слова Мерцарио издание Gazzetta dello Sport.

На Гран-при Германии — 1976 Мерцарио стал одним из пилотов, которые спасли легендарного Ники Лауду из горящего болида во время гонки. Вместе с Артуро Ники из автомобиля вытаскивали Харальд Эртль, Бретт Лунгер и Гай Эдвардс.