Гиперкар Red Bull RB17 опередил машины Формулы-1 по времени круга в Спа

Технический директор Red Bull Advanced Technologies Роб Грэй, подразделение которого занимается особыми проектами концерна «Ред Булл», рассказал подробности о трековом гиперкаре Red Bull RB17, созданном Эдрианом Ньюи. Так, Грэй отметил, что для выступлений в «24 часах Ле-Мана» инженерам пришлось бы снизить отдельные характеристики автомобиля и сделать его проще, а в симуляциях гиперкар показал более высокий темп, чем машины Формулы-1.

«У этой машины очень эффективная аэродинамика, у неё очень много прижимной силы, множество систем активной аэродинамики, благодаря которым увеличение «прижима» на определённом уровне останавливается, что также бережёт шины. Если бы мы хотели выступить с этой машиной в Ле-Мане, пришлось бы снижать характеристики. Например, нужно будет заменить активную подвеску на пассивную. Что, впрочем, не невозможная задача», — сказал Грэй на подкасте Talking Bull.

Кристиан Хорнер, Эдриан Ньюи и Роб Грэй на презентации RB17 Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Этот гиперкар отчасти схож с машинами Формулы-1, — продолжил инженер. — Главное отличие в том, что при создании гиперкара было меньше правил. Машины Формулы-1 проектируются в строгих рамках, а в этом гиперкаре мы могли изменить всё, что захотим. В некотором смысле нам самим пришлось установить для себя базовые правила. Но при создании этой машины мы использовали тот же подход, что и при создании шасси Формулы-1: мы использовали симулятор, в виртуальном мире отрабатывали необходимый баланс, после чего сообщали нашим партнёрам, какими должны быть компоненты. В виртуальном мире эта машина быстрее Формулы-1 — в Спа расчётное время круга было 1:38».

Трековый гиперкар RB17 был представлен в июле 2024 года и в данный момент проходит стадию финальной доводки. Автомобиль оснащён атмосферным 4,5-литровым двигателем Cosworth V10, который вместе с дополнительным электромотором генерирует 895 кВт (1217 л. с.) мощности. Силовая установка комплектуется шестискоростной секвентальной коробкой передач собственной разработки. Автомобиль полностью выполнен из углепластика, его масса – менее 1000 кг. В общей сложности будет выпущено 50 экземпляров Red Bull RB17, цена автомобиля — £ 5 млн (более $ 6,7 млн).

Гиперкар Red Bull RB17 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Отметим, что в прошлом году тюнинг-ателье Lanzante объявило, что выпустит дорожный вариант RB17, а недавно стало известно, что компания также взялась за перестройку трекового Bugatti Bolide.