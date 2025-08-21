Команда Caterham может вернуться в Формулу-1, названы детали

Команда Caterham может вернуться в Формулу-1 в 2027 году. Об этом информирует Motorsport Week. По сведениям источника, проектом занимается 24-летний кувейтский предприниматель Саад Кассис-Мохаммед, владеющий инвестиционной фирмой SKM Capital.

Команда Caterham выступала в Формуле-1 с 2012 по 2014 год и покинула чемпионат на фоне финансовых сложностей.

Компания арендовала технический центр в Сильверстоуне (Великобритания), и намерена подать заявку в Международную автомобильную федерацию (ФИА) к началу 2026 года.

Напомним, в 2026 году к Формуле-1 присоединится американская команда «Кадиллак».

