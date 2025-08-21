«Альпин» может побить исторический рекорд по очкам за сезон среди аутсайдеров Ф-1

Французский гоночный коллектив «Альпин» по итогам текущего сезона Ф-1 может стать наиболее результативной командой среди тех, что занимали последнее место в Кубке конструкторов. На это обратил внимание портал Racingnews365.
Лидерство в данном показателе удерживает американская команда «Хаас», которая в 2023 году набрала 12 очков. А «Альпин» в настоящий момент имеет 20 очков в командном зачёте.
Топ-10 команд с наибольшим количеством очков, занявших последнее место в Кубке конструкторов в истории
1. «Хаас» (2023 год) — 12 очков.
2. «Торо Россо» (2009 год) — 8 очков.
3. «Уильямс» (2008 год) — 8 очков.
4. «Минарди» (2005 год) — 7 очков.
5. «Уильямс» (2018 год) — 7 очков.
6. «Кик-Заубер» (2017 год) — 5 очков.
7. «Кик-Заубер» (2024 год) — 4 очка.
8. «Эрроуз» (2002 год) — 2 очка.
9. «Спайкер» (2007 год) — 1 очко.
10. «Минарди» (2004 год) — 1 очко.