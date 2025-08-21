«Он исправно набирал бы очки». Марко — о сорвавшемся переходе «Хюлькенберга в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил о несостоявшемся переходе немецкого гонщика Нико Хюлькенберга в австрийскую команду. По словам Марко, Хюлькенберг мог перейти в «Ред Булл» в конце 2020 года.

«В то время он, кажется, был одним из комментаторов на Servus TV [принадлежит «Ред Булл»], так что между нами уже сложились отношения и начались переговоры. Но затем Перес выиграл гонку в Бахрейне, и из-за этого, полагаю, всё внимание было обращено на него.

Думаю, всё могло бы получиться, потому что эти двое [Нико и Макс Ферстаппен] очень хорошо ладят. И да, Хюлькенберг исправно набирал бы очки, а на нашей машине мог бы оказываться на высоких позициях», — приводит слова Марко F1i со ссылкой на F1-Insider.

Семья встречает Хюлькенберга после первого подиума в Формуле-1: