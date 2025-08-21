Скидки
Раскрыта сумма, за которую Ф-1 может вернутся в Малайзию

Раскрыта сумма, за которую Ф-1 может вернутся в Малайзию


Глава международного автодрома Сепанг Ажан Шафриман Ханиф сообщил сумму, которую необходимо внести, чтобы Формула-1 вернулась в Малайзию для проведения Гран-при.

«Владельцы Liberty Media нам уже сказали, что плата за право принимать гонку составляет $ 70 млн в год. Ещё стоит прибавить к этой сумме затраты на организацию и проведение Гран-при, а это порядка $ 2-4 млн», — приводит слова Ханифа портал Carsh.net.

Напомним, гонка Гран-при Ф-1 Малайзии проводилась с 1999 по 2017 год. Спонсором этапа была нефтяная компания Petronas. Причиной прекращения проведения данного этапа стало падение сборов от продаж билетов и туристического потока.


