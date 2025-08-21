Джеймс Ваулз объяснил, что не так с критикой болидов 2026 года со стороны пилотов

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал критику болидов 2026 года со стороны некоторых гонщиков. По словам главы британской команды, критика сойдёт на нет после того, как пилоты проведут больше времени на симуляторе.

«Когда наши пилоты впервые работали на симуляторе с проектом болида 2026 года, то тоже столкнулись со сложностями, потому что это полностью меняет некоторые аспекты пилотирования. Затем, во второй раз, работа проходила более гладко, хотя жалобы всё равно остались. Зато к четвёртому разу дискуссий действительно было немного. Всё просто стало нормой. Поэтому я бы призвал всех к спокойствию. Спросите пилота, сколько раз он работал на симуляторе, когда будете оценивать его ответ. Я даю вам гарантию, что он скажет, что это было единожды. А те, кто работал четыре или пять раз, скажут: «Мне всё понравилось. Теперь я разобрался», — приводит слова Ваулза Crash.net.

