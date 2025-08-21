Директор автодрома «Спа» ответил, может ли Ф-1 провести ГП в Бельгии в 2028 и 2030 году

Директор автодрома «Спа-Франкоршам» Мельхиор Вателе сообщил, что не исключает проведения Гран-при Бельгии в 2028 и 2030 году.

«Для нас было важно, чтобы гонка проходила, хотя бы до 2027 года. И после – тоже, к примеру в 2029 или 2031 году. А в 2028 и 2030 году Гран-при Бельгии проводиться не будет. Хотя существует возможность того, что этап Формулы-1 состоится в Бельгии в эти годы, но давать точных прогнозов не буду», — приводит слова Вателе портал Formule1.

Напомним, Гран-при Бельгии официально состоится в 2026, 2027, 2029 и 2031 году.

