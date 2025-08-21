Валттери Боттас должен будет отбыть штраф в пять позиций при возвращении на старт

35-летний финский автогонщик Валттери Боттас, являющийся резервным пилотом команды Формулы-1 «Мерседес», в случае возвращения в должность боевого пилота всё же будет вынужден отбыть штраф в пять позиций, несмотря на изменение регламента. Об этом сообщает издание The Race со ссылкой на представителя ФИА.

Боттасу всё равно придётся отказаться от участия в гонке, поскольку изменение формулировки на 2026 год вступает в силу только в отношении любых санкций, которые будут введены в будущем. И поскольку штраф в отношении Валттери уже был наложен и опубликован, процедура его отмены не предусмотрена правилами.

«В данный момент штраф остаётся в силе, поскольку не существует механизма, позволяющего изменить задним числом [выписанный] штраф, который был применён в соответствии с действовавшими на тот момент правилами. Изменение правил [на 2026 год] направлено на то, чтобы избежать подобных аномальных ситуаций в будущем», — сказал представитель ФИА, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, в ФИА внесли обновление в спортивный регламент, согласно которому в случае получения штрафа в потерю позиций спустя год после его назначения он обнуляется. По слухам, Боттас станет гонщиком «Кадиллака» в сезоне-2026, а штраф был получен 8 декабря 2024-го.

Боттас заработал штраф в последней гонке за «Кик-Заубер» на Гран-при Абу-Даби в 2024 году. В своём финальном старте за швейцарцев на первом круге финн задел машину Серхио Переса («Ред Булл») и сломал антикрыло, а затем столкнулся с Кевином Магнуссеном, когда оборонялся от гонщика «Хааса».