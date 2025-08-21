Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Форд» сообщил о более тесном сотрудничестве с «Ред Булл» в Формуле-1

«Форд» сообщил о более тесном сотрудничестве с «Ред Булл» в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Американский автопроизводитель «Форд» сообщил о более глубоком погружении в проект команды Формулы-1 «Ред Булл». С 2026 года американская марка станет техническим партнёром и поставщиком моторов для гоночного коллектива из Австрии.

«Мы хотели больше узнать об электрификации: химии аккумуляторных элементов, двигателях, инверторах, калибровке, управлении и о том, как всё это взаимодействует с двигателем внутреннего сгорания. Изначально мы не были по-настоящему заинтересованы в работе над двигателем внутреннего сгорания, но теперь ситуация изменилась. Очевидно, что нам ещё многому предстоит научиться. В первую очередь мы помогаем с производством деталей. Так что сейчас работаем практически над всем автомобилем», — приводит слова директора «Форда» Марка Рашбрука Racingnews365 со ссылкой на Motorsport aktuell.

Материалы по теме
«Он исправно набирал бы очки». Марко — о сорвавшемся переходе «Хюлькенберга в «Ред Булл»

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android