«Форд» сообщил о более тесном сотрудничестве с «Ред Булл» в Формуле-1

Американский автопроизводитель «Форд» сообщил о более глубоком погружении в проект команды Формулы-1 «Ред Булл». С 2026 года американская марка станет техническим партнёром и поставщиком моторов для гоночного коллектива из Австрии.

«Мы хотели больше узнать об электрификации: химии аккумуляторных элементов, двигателях, инверторах, калибровке, управлении и о том, как всё это взаимодействует с двигателем внутреннего сгорания. Изначально мы не были по-настоящему заинтересованы в работе над двигателем внутреннего сгорания, но теперь ситуация изменилась. Очевидно, что нам ещё многому предстоит научиться. В первую очередь мы помогаем с производством деталей. Так что сейчас работаем практически над всем автомобилем», — приводит слова директора «Форда» Марка Рашбрука Racingnews365 со ссылкой на Motorsport aktuell.

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами: