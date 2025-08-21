Эксперт назвал двух пилотов, которые могли бы перейти в «Кадиллак», проигнорировав Боттаса

Аргентинский ведущий и эксперт Хуан Фоссароли поделился мнением о пилотах, которые могли бы оказаться в американской команде «Кадиллак».

«Сейчас можно услышать про Джека Кроуфорда, гонщика из Соединённых Штатов, который выступает в Формуле-2. В такой флагманской команде, как «Кадиллак» в США, было бы неплохо иметь пилота-новичка, а также такого опытного гонщика, как Перес. Давайте подождём. Всегда есть те, кто пишет громкие заголовки, но если их сообщения не подтверждаются, то все просто молчат. Как по мне, это был бы отличный вариант», — сказал Фоссароли на канале ESPN Fans в YouTube.

«Кадиллак» присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

