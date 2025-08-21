Оскар Пиастри отреагировал на комплимент от Алена Проста

24-летний пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри отреагировал на слова четырёхкратного чемпиона Ф-1 француза Алена Проста, который ранее заявил, что тот напоминает ему самого себя в молодости.

«Мне очень приятно слышать такие слова от Алена. Многие люди сравнивали меня с Простом, и я понимаю это по-своему. Думаю, ситуации сильно отличаются. Очевидно, тогда было намного больше опасений насчёт надёжности техники, и намного больше проблем с надёжностью было вызвано действиями самих гонщиков. Поэтому мне кажется, что в каком-то смысле это совершенно разные вещи, однако менталитет остался тем же — стремиться к последовательности», — приводит слова Пиастри портал Sportskeeda.