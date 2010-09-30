Хауг: в 2011 году пилотами "Мерседеса" будут Михаэль и Нико

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг ещё раз подтвердил, что Михаэль Шумахер не собирается уходить из Формулы-1, признал, что не самые высокие результаты команды Ф-1 несколько раздражают её руководителей, и не исключил возможного появления в «Мерседесе» новых инженеров.

«В 2011 году пилотами будут Михаэль и Нико Росберг. Мы верим в Росса и его команду. Мы знаем вкус победы, из-за чего, возможно, иногда и слегка раздражаемся.

В 2011 году мы сделаем шаг вперёд. Для этого нам нужно иметь самых лучших работников, в числе которых могут быть и какие-то новые люди», — рассказал Хауг в интервью кёльнской газете Express.